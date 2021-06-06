Сириийские военные уничтожили до 70 боевиков после нападения диверсионной группы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить 5 июня сообщил, что сирийские военные уничтожили до 70 боевиков после нападения диверсионной группы в южной части Идлибской зоны в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб. По его словам, группа боевиков напала на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

"В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения. Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков", - сообщил он.

Также заместитель руководителя Центра отметил, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в Российской Федерации), из них в провинции Идлиб - 21 обстрел, в провинции Латакия - 12 обстрелов, в Алеппо - 3 обстрела, в Хама - 3 обстрела.