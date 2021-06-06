Полиция задержала 19 участников конфликта в Москве 5 июня 2021 года

Полиция задержала девятнадцать участников конфликта в Москве 5 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция задержала девятнадцать участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы 5 июня 2021 года. По данным правоохранителей, в данный момент проводится проверка по факту случившегося.

“Около 19.10 в субботу на службу "02" от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о скоплении граждан и конфликте между ними. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента, 19 человек доставлены для разбирательства в территориальный ОМВД”, — рассказал собеседник агентства РИА Новости в МВД в субботу, отметив, что пострадавших во время конфликта не было.

О происшествии на Дубнинской улице сообщили жители близлежащих домов. По словам очевидцев, две группы встретились на детской площадке, после чего послышались громкие выстрелы. По некоторым данным СМИ, в конфликте приняли участие околофутбольные фанаты московских клубов. Причина конфликта не уточняется.