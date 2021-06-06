Кудрин: В будущем страны мира начнут выплачивать своим гражданам базовый доход

Кудрин заявил, что в будущем страны мира начнут выплачивать своим гражданам базовый доход. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что в дальнейшем страны мира будут выплачивать гарантированный минимальный доход своим гражданам в будущем.

"В перспективе в будущем, я думаю, что такой минимальный гарантированный доход - его еще называют безусловный, базовый доход в мире - что в конечном счете страны придут к этому", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно, предположил Кудрин, при этом отметив, что сумма будет слишком мала, чтобы на нее можно было полноценно жить.

Напомним, что ПМЭФ проходил со 2 по 5 июня. Он был организован Фондом Росконгресс. Основная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".