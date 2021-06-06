Борис Джонсон призовет лидеров G7 завершить вакцинацию во всем мире до конца 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается призвать лидеров G7 осуществить вакцинацию населения во всем мире до концу 2022 года. Соответствующее заявление премьера распространила в субботу, 5 июня, канцелярия главы британского правительства.

"Я призываю своих коллег, лидеров G7, присоединиться к нам [Великобритании], чтобы покончить с этой ужасной пандемией, и публично пообещать не допустить повторения разрушения, которое нанес коронавирус", - цитирует Джонсона Даунинг-стрит.

Премьер отметил, что завершив вакцинацию к этому времени мир совершил бы величайшее достижение в истории медицины.

По мнению Джонсона, слова которого привела канцелярия, план по иммунизации должен содержать в себе "увеличение производства вакцин и снижение барьеров для международного распространения этих вакцин" государствами G7. Британские власти готовы "на двусторонней основе делится вакциной".