Минстрой: продление льготной ипотечной программы не станет «драйвером роста цен на жилье»

Файзуллин отметил, что Россия идет к стабилизации баланса роста и предложения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минстроя Ирек Файзуллин на площадке Петербургского международного экономического форума дал прогноз на цены на жилье из-за продления льготной ипотеки.

По словам министра, решение о продлении льготной ипотечной программы в России не станет «драйвером очередного роста цен на жилье».

«Некоторые тенденции развития рынка жилья 2021 года показывают, что мы идем к стабилизации баланса спроса и предложения», — сказал Файзуллин ТАСС.

Файзуллин отметил, что предыдущий рост цен был связан с пандемией коронавируса. Министр подчеркнул, что инфекция вызвала рост стоимости ресурсов. В это время сократилось количество трудовых мигрантов, а некоторых регионах строительство и вовсе остановилось.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на пленарном заседании ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год. Глава государства выразил мнение, что в программе должна быть поднята ставка до семи процентов.