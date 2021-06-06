Сотрудники ФСИН получили право объявлять официальное предостережение заключенным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники ФСИН получили право объявлять официальное предостережение подозреваемым, обвиняемым и заключённым.

Инициативу об изменении федерального закона внесли в Государственную думу в январе 2021 года этого года. В мае президент РФ Владимир Путин одобрил ее, подписав соответствующий документ. Изменения внесены в федеральные законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

Сотрудники УИС начиная с 6 июня вправе объявлять подозреваемым, обвиняемым и заключенным предостережения для предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения. В противном случае лицо, которому было вынесено предупреждение, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законом.