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Общество6 июня 2021 2:30

Сотрудники ФСИН получили право объявлять официальное предостережение заключенным

Инициативу ранее поддержал президент РФ Владимир Путин
Анастасия РЫШКОВА
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Сотрудники ФСИН получили право объявлять официальное предостережение заключенным.

Сотрудники ФСИН получили право объявлять официальное предостережение заключенным.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники ФСИН получили право объявлять официальное предостережение подозреваемым, обвиняемым и заключённым.

Инициативу об изменении федерального закона внесли в Государственную думу в январе 2021 года этого года. В мае президент РФ Владимир Путин одобрил ее, подписав соответствующий документ. Изменения внесены в федеральные законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

Сотрудники УИС начиная с 6 июня вправе объявлять подозреваемым, обвиняемым и заключенным предостережения для предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения. В противном случае лицо, которому было вынесено предупреждение, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законом.