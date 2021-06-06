Байден повторил, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией

Байден повторил, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден заявил, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, в рамках которых Вашингтон мог бы работать с Москвой над проблемами, подобным стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что встретится с российским лидером "после обсуждения с друзьями и партнерами".

"Мы готовы ответить РФ на вызов европейской безопасности", - цитирует Байдена The Washington Post.

Глава Белого дома заявил, что Вашингтон не желает конфликтовать с Москвой. Байден также сказал, что обсудит при встрече с президентом России Владимиром Путиным права человека.

"Я организовал серьёзные последствия за поведение, которое нарушает суверенитет США, в том числе за вмешательство в наши демократические выборы. Президент Путин знает, что я не буду колебаться, отвечая на будущие пагубные действия", - сказал президент США, предупредив, что по-прежнему намерены отвечать на возможные будущие "пагубные действия" России.

Напомним, что встреча Путина и Байдена запланирована 16 июня в Женеве.