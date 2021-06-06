Пользователи Apple узнают, какие данные о них собирают приложения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Apple представит новую функцию, при помощи которой пользователи устройств компании смогут узнать, какие данные о них собирают приложения.

Специалисты расскажут о новой функции в ходе предстоящей конференции разработчиков, сообщает агентство Блумберг.

По данным издания, новая функция Apple будет представлять собой панель управления.

Ранее Apple провела презентацию, на которой представила новый iMac. Прибор флагманской компании можно теперь приобрести в различных цветах. Также компания анонсировала новый смартфон в ярко фиолетовом цвете, который разработчики и дизайнеры посвятили основателю компании Apple Стиву Джобсу.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.