Финский журналист удивился "странным" ритуалам в русской бане. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финский журналист Эркка Микконен побывал в русской бане и описал свои впечатления в статье издания Yle. Финна удивили "странные" русские ритуалы в парилке.

Финский журналист отметил, что русская баня сильно отличается от финской сауны. Он обратил внимание, что русские никогда не парятся без банной шапки.

"Отсутствие шапки сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева", - рассказал Микконен.

Процесс "приготовления пара" показался финну странным. Побывав в банях Москвы и Санкт-Петербурга он рассказал, что банщик и его помощник разогревают пустую баню.

"На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух — например, при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами. Когда баня готова, всех приглашают на полки. Ритуал начинается", - пишет журналист.

Микконен подчеркнул, что русские парятся молча — "по крайней мере, при банщике". А после того, как банщик выполнил свою работу, его награждают аплодисментами.

"Процедура повторяется через час. Потом начинается следующий ритуал — на этот раз с банными вениками", - продолжает он.

Финскому журналисту понравилась и фраза, которую все говорят друг другу после бани - "с легким паром!".

"Мне, угрюмому финну, баня очень понравилась", - заключает Микконен, подчеркнув, что банные традиции многое говорят о коллективизме русских.