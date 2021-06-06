Трамп раскритиковал Байдена за бездействие в отношении "Северного потока - 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп подверг критике Джо Байдена за то, что он перестал препятствовать строительству газопровода "Северный поток - 2". Экс-глава Белого дома отметил, что администрация нового президента США ценит Америку меньше.

"48 тысяч рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый же день президентства решения отменить строительство трубопровода Keystone XL. Он принял решение прекратить строительство нашего трубопровода, но одобрил строительство российского ("Северного потока - 2")", - возмутился Трамп.

Экс-президент отметил, что при нем США держали жесткие границы с РФ.

Напомним, что при президентстве Трампа против российского газопровода "Северный поток-2" были введены многочисленные санкции. США выступают против проекта, так как Вашингтон планировал поставлять в Европу свой сжиженный газ. Однако Европа не хочет покупать американский газ по высокой цене.

На начальном строительстве газопровода, из-за введенных американских санкций, от проекта отказались несколько компаний-партнеров, что приостановила работу по укладке труб.

Напомним, что "Северный поток-2" подразумевает две нити газопровода общей протяженностью 2,5 тысячи километров, которые протянутся по дну Балтийского моря, соединив Россию и Германию.