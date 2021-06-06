Трамп заявил, что Россия и Китай насмехаются над Байденом

Республиканец отметил, что при нем отношения с Россией были намного жестче. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в своем выступлении в Северной Каролине заявил, что российский президент Владимир Путин насмехается над новым президентом США Джозефом Байденом.

"И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.

Он отметил, что при нем отношения с Россией были намного жестче.

Трамп возмутился бездействию Байдена относительно "Северного потока - 2". Экс-президент отметил, что Байден допустил продолжение строительства российского газопровода, в то время, как американский газопровод был заморожен. По его мнению именно поэтому 48 тысяч американце потеряли работу.

При этом Трамп напомнил и о прошедших выборах президента США, обвиним демократов в подтасовке результатов.