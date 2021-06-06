Трамп заявил, что не заинтересован в возвращении на Facebook. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Северной Каролине заявил, что не собирается возвращаться на Facebook.

"Они говорят, что могут позволить мне вернуться через два года. Я не слишком в этом заинтересован", - сказал Трамп.

Ранее администрация социальной сети заявила, что блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа связана с обвинениями в разжигании национальной ненависти, и продлится еще минимум два года.

Напомним, что республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США, прошедшие в ноябре 2020 года. Оглашение результатов было назначено на 9 января в Конгрессе. Перед этим Трамп и его соратники неоднократно отмечали, что выборы прошли не честно, на многих избирательных пунктах, по словам Трампа, произошел вброс лишних голосов. В день подведения результатов перед Капитолийским холмом собрались трамписты, настаивавшие на победе республиканца. Неуправляемая толпа прорвала охрану Конгресса и вступила в противостояние с полицией. В результате погибли четыре американца. Трампа обвинили в разжигании национальной розни.