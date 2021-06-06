Во время пожара в Москве погибли два человека

Во время пожара в доме на Университетском проспекте в Москве погибли два человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в доме на Университетском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Причиной ЧП стало возгорание в квартире на девятом этаже, загорелись вещи и мебель.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: Университетский проспект, дом 5... здание 11-этажное, жилое... К сожалению, два человека в горящей квартире погибли", - цитирует РИА Новости сообщение спасателей.

Отмечено, что в 4.33 пожар потушили. Спасатели спасли пять человек, которые проживали на верхних этажах, среди них двое детей.

Ранее возгорание произошло на складах, располагающихся на улице Маршала Прошлякова в Москве. Огонь охватил площадь в 600 кв.метров. В помещениях хранились легковоспламеняющиеся предметы. Специалисты присвоили пожару второй ранг сложности. Погибших при ЧП не было.