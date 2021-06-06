Финансист перечислил альтернативные доллару валюты для хранения сбережений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик Андрей Маслов рассказал об альтернативных доллару валютах, в которых лучше всего хранить деньги. По его словам, это евро, британский фунт стерлингов и швейцарский франк.

«Диверсифицированная экономика ЕС, развитые политические и социальные институты делают регион крайне привлекательным для инвесторов, что положительным образом отражается и на евро», - приводит его слова агентство ПРАЙМ.

Специалист также указывает на то, что с начала пандемии коронавируса курс евро относительно рубля вырос с 73,81 до 89,50 рубля, что составляет 17,5 процента. Относительно сбережений, он считает лучшей валютой фунт стерлингов, который уверенно себя чувствующий даже на фоне холодных отношений Великобритании и ЕС. Кроме того, Соединенное Королевство начало быстрее остальных стран восстанавливаться от последствий пандемии. Третьей валютой эксперт назвал швейцарский франк, указав на его стабильность.

Напомним, накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40 процентов - в евро, 30 процентов - в китайских юанях, 20 процентов - в золоте, по 5 процентов - в фунтах стерлингов и японских йенах.

Как писал сайт kp.ru, эксперт советует россиянам не продавать доллары, и говорит о том, что валютная стратегия не должна зависеть от объявленной дедолларизации ФНБ.