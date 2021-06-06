Глава Европарламента выступил за скорейшее принятие балканских стран в состав ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Европейского парламента Давид Сассоли выступил за вхождение западно-балканских стран в состав Европейского союза, назвав это «позитивным проектом мира и процветания» для содружества.

«Расширение может принести огромные выгоды как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент», - сказал спикер Европарламента в интервью медиагруппе Funke.

Сассоли отметил, что темпы вступления стран Западных Балкан будут зависеть от их соответствия критериям для принятия государств в Евросоюз. Как считает глава Европарламента, после завершения необходимых реформ, в ЕС должны сдержать обещание и позволить странам вступить в содружество.

Среди официальных кандидатов на вступление в Европейский Союз Сассоли назвал Северную Македонию, Албанию, Черногорию, а также Сербию и Турцию. Однако ни для одного из этих государств на сегодняшний день не определены даже теоретические сроки принятия в состав содружества.