Ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту американский спутник SXM-8 Фото: Shutterstock

В воскресенье, 6 июня, американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая успешно вывела на орбиту ретрансляционный спутник SXM-8. Об этом сообщили в компании, которая вела трансляцию.

Запуск ракеты-носителя состоялся в 00:26 по времени Восточного побережья США (07:26 мск) с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида. Через 31 минуту 52 секунды после пуска спутник успешно был выведен на орбиту. «Отделение груза подтверждено», - заявил один из операторов запуска.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее уже дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon, через пару минут после старта в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Спутник SXM-8 разработан для обеспечения трансляции радиопрограмм на территории США, а также Канады и Карибского бассейна.

Напомним, днем ранее, 5 июня, американский грузовой корабль Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС), куда он доставил 3,3 тонны груза.