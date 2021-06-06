Байден намерен исключить Китай из процесса выработки правил мировой торговли и технологий

Джо Байден Фото: REUTERS

США и Европа, а не Китай, должны выработать правила мировой торговли и технологий. Такое мнение американский президент Джо Байден высказал в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Статья посвящена предстоящему участию главы Белого дома в саммитах «Большой семёрки», НАТО и США - Евросоюз, а также встречи с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии.

Байден заявил, что в Брюсселе он встретиться с главами Еврокомиссии и Европейского совета для обсуждения того, как Вашингтон и Европа могут «тесно работать по глобальным вызовам». «Мы уделим основное внимание тому, как обеспечить, чтобы рыночные демократии, не Китай или кто-либо еще, выработали правила торговли и технологий XXI века», - написал американский лидер, отметив, что стороны продолжать «добиваться создания единой, свободной и мирной Европы».

Как заявил американский лидер, его поездка направлена на демонстрацию возможностей противостоять вызовам и сдерживать угрозы. По его словам, Вашингтон должен «вести мир с позиции силы», будь это вопрос о борьбе с пандемией коронавируса, «решение усиливающегося климатического кризиса или противодействие наносящей ущерб активности со стороны России и Китая».

Президент США добавил, что «демократии смогут предложить» в противовес Пекину модернизацию цифровой и медицинской инфраструктуры.

Напомним, накануне Байден в ходе своего выступления перед военным США заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы убежден в готовности Китая «овладеть Америкой» в ближайшие 10-15 лет.