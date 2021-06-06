Число заболевших коронавирусом в мире превысило 172,9 млн Фото: REUTERS

К воскресенью, 6 июня, число инфицированных коронавирусной инфекцией во всем мире составил почти 173 миллиона, а жертвами инфекции стали более 3,7 миллиона человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса

По данным университета, к настоящему моменту в мире выявили 172 985 880 случаев заражения COVID-19, зарегистрировано 3 721 660 летальных исходов среди заболевших коронавирусом

Лидером по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже почти 33 357 115 случаев заражения, США занимает первое место и по количеству жертв инфекции, которых в стране 597 377.

На втором месте по числу заболевших находится Индия с 28 809 339 заболевшими и 346 759 умершими. Тройку замыкает Бразилия, где выявили свыше 16 907 425 случая инфицирования COVID-19 и 472 531 летальный исход.

Как писал сайт kp.ru, 5 июня, в России было выявлено 9 145 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии составляет 5 117 274, а жертвами инфекции в стране стали 123 436 человек.