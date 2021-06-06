Мишустин призвал сохранить чистоту и красоту русского языка

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём русского языка – Пушкинским днём России, подчеркнув на то, что русский язык является один из самых богатейших и изучаемых языков в мире. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Глава правительства отметил, что сегодня особенно важно сохранять чистоту и красоту российского языка, а также повышать качество преподавания его в школах, активно внедряя в обучение новейшие технологии, современные образовательные методики и программы.

«Русский – один из самых богатейших и изучаемых языков в мире. Он стал нашим национальным достоянием, внёс огромный вклад в культурное и историческое наследие человечества», - написал премьер-министр в своей поздравительной телеграмме.

По его словам, благодаря Александру Пушкину, Льву Толстому, Антону Чехову, Федору Достоевскому, Марии Цветаевой, Иосифу Бродскому русский язык стремятся изучать во многих странах. «Ведь эти знания дают возможность общаться, работать, читать в подлиннике произведения классиков, узнавать о культуре и истории России», - заявил Мишустин.