В России 6 июня 2021 выявлено 9 163 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 6 июня 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 126 437 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи инфицирования коронавирусом зарегистрировали в 84 российских регионах. При этом из заболевших около 14,9 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2 936. Второе место по количеству инфицированных COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразился 861 человек. Тройку замыкает Московская область с показателем 773.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 351 летальный исход, а выздоровели 7 369 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 123 787 заболевших, всего выздоровело 4 736 446 человек.