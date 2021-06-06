Автор памятника Александру III заявил об исправлении ошибки с орденом

Памятник Александру III. Фото: Instagram.com

Ошибку с орденом на памятнике императору Российской империи Александру III, который был торжественно открыт днем ранее, 5 июня, исправили. Об этом рассказал автор монумента, скульптор Владимир Бродарский.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия на груди у императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного была шестиконечная звезда. На ошибку обратили внимание пользователи Сети.

«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», - написал скульптор на своей странице в Instagram, приложив фото монумента, где на груди Александра III находится уже восьмиконечная звезда.

Напомним, памятник императору был установлен в Арсенальном каре Гатчинского дворца. Автора монумента выбрали в ходе конкурса, который провело Российское историческое общество весной 2019 года. Победила модель скульптора Бродарского, основой для которой стало изображение императора на троне - образ работы Паоло Трубецкого 1899 года.