Постпред России при ЕС: Москва готова к проблемам, которые Запад будет создавать для "Северного потока-2"

Москва готова к проблемам, которые Запад будет создавать для "Северного потока-2" Фото: REUTERS

Москва готова к возможным проблемам при эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что и мы, и компания-оператор - это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, - к этому готовы», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-1», комментируя возможности появления проблем при эксплуатации трубопровода.

Напомним, в ходе своего выступления на ПМЭФ в минувшую пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин объявил об успешной прокладке труб первой нитки «Северного потока – 2», отметив, что теперь требуется несколько дней на стыковку труб немецкой и российской стороны. По его словам, строительство второй нитки газопровода будет завершено через 1,5-2 месяцев.

Как писал сайт kp.ru, накануне бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в бездействии относительно «Северного потока – 2». Он заявил, что при нем политика с Москвой была более жесткая.