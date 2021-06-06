Киргизия и Таджикистан отвели военных от линии границы Фото: REUTERS

В воскресенье, 6 июня, Киргизия и Таджикистан отвели свои войска от линии государственной границы. Об этом заявила погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

«По итогам переговоров правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств в места постоянной дислокации завершен», - говорится в сообщении.

Днем ранее, 5 июня, Бишкек и Душанбе договорились о мирном урегулировании ситуации на совместной границе и об отводе всех военных подразделений, за исключением штатных пограничных нарядов. Соответствующий протокол был подписан по итогам встречи совместной Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана.

Как писал сайт kp.ru, ранее Киргизия заявила, что Таджикистан в ночь на пятницу, 4 июня, нарушил достигнутые ранее договоренности по государственной границе. В киргизском правительстве также сообщили, что «для урегулирования сложившейся ситуации» на место выехал глава Государственного комитета национальной безопасности, который является руководителем делегации Киргизии по делимитации и демаркации границы с Таджикистан

Напомним, в конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся конфликт между местными жителями, который перерос в вооружённое противостояние. В нем погибли по меньшей мере несколько десятков человек, более 200 получили ранения.