Российские туристы могут посетить Черногорию без ПЦР-тестов и ограничений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские туристы уже могут въезжать в Черногорию без сдачи ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр экономического развития Черногории Яков Милатович, напомнив, что виза россиянам также не требуется.

«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», - приводит ТАСС слова главы Минэкономики.

Напомним, в середине мая премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич сообщил об открытии границ страны для всех туристов, указав на пример Греции. При этом ранее власти республики уже разрешили въезд без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации гражданам ряда стран Западных Балкан, а также России, Украины и Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ранее заявил, что россияне смогут более свободно посещать другие страны примерно с сентября 2021 года. По его мнению, к этому времени, скорее всего, уровень иммунитета к новому коронавирусу у граждан будет достигать примерно 60 процентов.