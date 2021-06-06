Захарова: нормальное взаимодействие России и Белоруссии не входит в планы НАТО

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нормальное взаимодействие Москвы и Минска не входит в планы Североатлантического альянса. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что члены альянса всерьез обеспокоены сотрудничеством России и Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, Столтенберг заявил о готовности НАТО «в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы», а также сообщил, что альянс «внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», и придерживается политики двустороннего подхода в отношении России, который сводится к «сдерживанию и диалогу».

Захарова считается, что именно в этих словах Столтенберга кроется ответ на вопрос, «что Запад так неистово взялся за Белоруссию». «Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», - написала дипломат в Telegram.

Представитель МИД РФ пожелала альянсу и генсеку НАТО здоровья, которое, по ее словам, «напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования».