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Общество6 июня 2021 13:46

Опрос: Сергей Есенин возглавил список любимых поэтов россиян

Александр Пушкин оказался только на втором месте
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Есенин возглавил список любимых поэтов россиян

Сергей Есенин возглавил список любимых поэтов россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Есенин возглавил список любимых поэтов россиян. Александр Пушкин оказался только на втором месте, в тройку также вошел Михаил Лермонтов. Такой результат показал опрос книжного сервиса «ЛитРес», проведённый ко Дню русского языка.

Как передает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу книжного сервиса, своим любимым автором назвали «последнего поэта деревни» Сергея Есенина 52,7 процента опрошенных, за «наше все» Александра Пушкина проголосовали 48,4 процента респондентов, Михаила Лермонтова назвали 21,5 процент. В пятерки также оказались Александр Блок (15,8 процентов) и Владимир Маяковский (15,4 процента).

Уточняется, что в исследовании сервиса приняли участие 5,5 тысячи человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 6 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём русского языка, призвав сохранить чистоту и красоту родного языка. По его словам, наш язык стремятся изучать во многих странах благодаря Александру Пушкину, Антону Чехову, Льву Толстому, Марии Цветаевой, Федору Достоевскому, Иосифу Бродскому.