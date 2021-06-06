Хакеры из Anonymous «объявили войну» Илону Маску за обвал биткоина Фото: REUTERS

Неизвестные обратились к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску от имени группы хаккеров Anonymous, обвинив его в пренебрежении интересами простых любителей криптовалюты и «объявили войну» предпринимателю.

В опубликованном в Twitter видеоролике человек в маске Гая Фокса заявляет, что прежде Маск пользовался хорошей репутацией на фоне своих вложений в электромобили и освоение космоса, но сегодня даже его поклонники начинают понимать, что он является просто «самовлюбленным богатеем», готовым на все ради внимания. «Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем», - говорится в видео.

«Все знают, что нужно быть готовым к неустойчивости курса крипто. Но твои твиты на этой неделе демонстрируют полное пренебрежение интересами обычного рабочего человека», - говорится в видео.

Anonymous также обвинили предпринимателя в неискренности, поставив под сомнение его желание улучшать мировую экологию. Они заявила, что Маск «пытается играть по обе стороны», поскольку майнинг криптовалют не сможет улучшить ситуацию с углеродными выбросами.

Через 20 минут после публикации видео Маск написал на своей страницах в Twitter: «Не убивайте то, что ненавидите, а спасайте то, что любите».

Напомним, днем ранее, 5 июня, биткоин потеряла в цене 1 тысячу долларов после твита главы Tesla, который в шутку сообщил о своем расставании.