Глава OMV: Украине надо предложить «Газпрому» хорошие условия для транзита газа Фото: REUTERS

Киеву необходимо предложить компании «Газпром» хорошие условия для транзита газа в Европу, а не мешать проекту газопровода «Северный поток - 2». Такое мнение высказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

«Сделайте привлекательное предложение. И если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу», - сказал глава OMV в интервью на телеканале «Россия-1» для передачи «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, в минувшую пятницу, 4 июня, в ходе своего выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин объявил об успешной прокладке труб первой нитки «Северного потока – 2», уточнив, что теперь требуется несколько дней на стыковку труб немецкой и российской стороны. По его словам, строительство второй нитки газопровода будет завершено примерно через 1,5-2 месяцев.

Как писал сайт kp.ru, постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Москва готова к проблемам, которые Запад будет создавать для «Северного потока - 2».