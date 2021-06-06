В МВД объяснили, когда сотрудники ГИБДД могут использовать автомобили граждан Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники российской ГИБДД имеют право при необходимости использовать автомобили граждан, однако не для преследования преступников. Об этом в воскресенье, 6 июня, говорится в проекте приказа министерства внутренних дел России, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что при необходимости использования машины сотрудник Госавтоинспекции должен сообщить об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения и предложить водителю предоставить ему транспортное средство.

- Сотрудник должен разъяснить, что в случае отказа может наступить ответственность за невыполнение данного требования. Управление машиной осуществляется самим водителем, если нет оснований для его отстранения от вождения. Сотрудник ГИБДД по просьбе водителя выдает ему справку или делает запись в путевом листе с указанием всех деталей поездки и своих данных, - говорится в документе.

Преследование нарушителей осуществляется только на патрульном автомобиле с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Чтобы принудительно остановить его автомобиль полицейские вправе применить спецсредства, оружие, либо разместить на дороге патрульные машины.

Использовать с этими целями грузовые автомобили сотрудники ГИБДД могут только в случае реальной угрозы жизни и здоровью людей от водителя авто, которого требуется задержать.

Как ранее писал сайт kp.ru, в соответствии с приказом МВД, сотрудники ГИБДД без формы смогут фиксировать опасное вождение на дороге и разговор по мобильному телефону за рулем при скрытом надзоре.