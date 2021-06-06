Не менее 14 человек погибли из-за наводнений и оползней на Шри-Ланке Фото: REUTERS

Не менее 14 человек стали жертвами сильнейших наводнений и схода оползней после проливных дождей на Шри-Ланке. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщает телевизионный канал Channel News Asia, ссылаясь на информацию национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным канала, по меньшей мере десять человек погибли из-за наводнений, еще четыре местных жителя стали жертвами оползней. Еще два человека пока что считаются пропавшими без вести.

Множество жилых домов, полей и автомобильных дорог оказались затоплены Фото: REUTERS

- 33 спасательные бригады в составе военно-морских сил государства были направлены в затопленные районы. По последним данным, спасены 66 человек, - говорится в сообщении.

В четырех районах Шри-Ланки проливные дожди идут с четверга, стихия затронула столицу островного государства Коломбо, а также населённые пункты в пригороде. Множество жилых домов, полей и автомобильных дорог оказались затоплены, наводнения затронули около 245 тысяч жителей страны, более 800 домов разрушены.