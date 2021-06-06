Кравчук заявил о «причастности российских спецслужб» к инциденту с самолетом Ryanair Фото: REUTERS

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что к инциденту с самолетом компании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске, якобы могли быть причастны спецслужбы России.

- У Лукашенко нет влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Там могли работать только российские службы. Когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб не могло быть. Я думаю, было влияние России, - заявил он в эфире телеканала «Дом».

Напомним, 23 мая лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. После экстренной посадки самолета был задержан создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, внесенный в список причастных к терроризму лиц и ранее объявленный в розыск.

Как сообщал сайт kp.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков накануне назвал неадекватными с политической точки зрения обвинения в адрес России в причастности к инциденту с Ryanair. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Запад готов обвинить Москву «во всем и вся», и в скором времени Россия будет осуждена уже просто за «факт своего существования».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что действия белорусских авиационных властей при экстренной посадке самолета в Минске полностью соответствовали международным правилам.