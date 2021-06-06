«Газпром» намерен сменить место регистрации с Москвы на Санкт-Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

Собрание акционеров компании «Газпром» 25 июня текущего года рассмотрит обновленный устав холдинга. Одним из главных изменений станет смена места регистрации компании с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом в воскресенье, 6 июня, говорится в материалах к собранию акционеров.

- Текст устава ПАО «Газпром» после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, – указано в документе.

Штаб-квартира холдинга будет располагаться в новом питерском небоскребе «Лахта центр», строительство которого уже завершено.

Надо отметить, что большая часть подразделений «Газпрома» уже располагается в Санкт-Петербурге, но официально компания не регистрировалась в этом городе. Поэтапный переезд группы начался десять лет назад с «Газпром нефти», потом началось поэтапное перебазирование подразделений компании и ее дочерних компаний.