Депутат Госдумы поддержал инициативу о скрытом контроле ГИБДД за водителями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудникам ГИБДД, которые, в соответствии с проектом МВД, будут осуществлять скрытый надзор за водителями на дорогах, необходимо разрешить останавливать машины и пресекать противоправные действия. Об этом в воскресенье, 6 июня, заявил депутат российской Государственной думы Вячеслав Лысаков.

Напомним, сегодня на портале проектов правовых актов был опубликован проект приказа российского МВД, регламентирующего надзор за соблюдением правил дорожного движения. В соответствии с документом, сотрудники, ведущие скрытый надзор, смогут фиксировать опасное вождение и разговоры по мобильному телефону за рулем, однако для оформления протокола сотрудники без формы должны передавать данные о нарушителях другим нарядам.

- Говорится, что сотрудники в гражданской одежде не имеют право останавливать машины. Считаю, что это неправильно. Это заигрывание с обществом. Сотрудники, скрытое патрулирование, способны быстро реагировать на подобные действия. Как сотрудники уголовного розыска работают? Они что, должны переодеваться в форму перед задержаниями подозреваемых?, - сказал Вячеслав Лысаков в интервью РИА Новости.

Депутат нижней палаты отметил, что документ МВД свидетельствует, что министерство «наконец созрело для организации этой работы». Он подчеркнул, что поддерживает данную инициативу и скрытый надзор за водителями.