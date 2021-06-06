Представитель аэропорта Женевы рассказал о подготовке к саммиту Путина и Байдена Фото: REUTERS

Международный аэропорт Женевы активно готовится к предстоящему саммиту российского президента Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена, намеченном на 16 июня. Официальный представитель аэропорта Игнас Жаннера в воскресенье, 6 июня, сообщил, что подготовительные мероприятия осуществляются «очень тщательно» в контакте с РФ и Штатами, а специальная рабочая группа собирается ежедневно, чтобы учесть все связанный со встречей моменты.

Он назвал предстоящую встречу российского и американского лидеров важным событием для Швейцарии, Женевы, международных организаций и Женевского аэропорта.

- Подготовка началась около десяти дней назад. Создана специальная группа, установлены контакты с обеими сторонами. Объем работы большой, ведь речь идет о встрече очень высокого уровня, но мы счастливы выполнить миссию, которая нам доверена, - отметил Игнас Жаннера в интервью ТАСС.

Аэропорт Женевы представляет собой крупный международный центр, поэтому служба протокола аэропорта обладает немалым опытом в области официальных приемов.

Представитель аэропорта отметил, что функционирование Женевского аэропорта не будет прерываться во время саммита, встреча глав России и США не повлияет на график коммерческих полетов. В целом за организацию предстоящего саммита отвечает Швейцарская Конфедерация, которую представляет ее миссия при Отделении Организации Объединенных Наций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встреча Путина и Байдена в Женеве: Стоит ли ждать от США руки дружбы

Саммит российского и американского президента пройдёт в период наихудших отношений стран за долгое время (подробности)