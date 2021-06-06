Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью», которую «надо отрезать, чтобы Украина могла развиваться как независимое государство». Об этом он заявил в интервью Пятому каналу в воскресенье, 6 июня, цитируя слова писателя Олеся Гончара.

- Ведь тогда же не было войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом. Если бы власти Украины узнали бы об этих проблемах раньше, они выстроили бы другую политику в отношении этих территорий, - заявил Леонид Кравчук.

Глава киевской делегации при этом отметил, что жители Донбасса все же нужны Украине. Чтобы интегрировать ДНР и ЛНР, по его мнению, Украине следует создать на этих территориях свободную экономическую зону и изменить языковую политику, чтобы «не раздражать русское население».

Напомним, после госпереворота в 2014 году власти Украины развернули боевые действия против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость. В результате агрессии со стороны ВСУ с 2014 года в Донбассе погибли примерно 13 тысяч человек, в минувшем апреле после одного из ударов погиб ребенок. Киев постоянно затягивает реализацию Минских соглашений, предназначенных для мирного урегулирования конфликта.