Сборная США стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская сборная обыграла команду Германии со счетом 6:1 в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Турнир прошел в воскресенье, 6 июня в Риге.

Заброшенными шайбами в составе команды Соединенных Штатов отметились Кристиан Воланин на шестой минуте, Конор Гарленд на 27-ой минуте, а также Джек Друри, Джейсон Робертсон, Тревор Мур и Райан Донато. У немецких спортсменов гол на счету Доминика Биттнера на 50-ой минуте.

В финальном матче чемпионата мира по хоккею должны встретиться сборные Канады и Финляндии: турнир пройдет в это воскресенье в 20:15 по московским часам. Команда США стала победителем группы В, одержав шесть побед в семи матчах.

Американская сборная по хоккею в девятый раз завоевала бронзовые медали чемпионата мира, два раза Штаты становились чемпионами мира, еще четыре раза завоевывали серебряные медали.