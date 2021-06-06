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Спорт6 июня 2021 19:47

Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Россиянин обыграл чилийского спортсмена Кристиана Гарина в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции
Ксения АНУФРИЕВА
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Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чилийского спортсмена Кристиана Гарина в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос». Турнир в эти дни проходит во французской столице.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1, 7:5 в пользу российского теннисиста, который выступает на турнире под вторым номером. Соперником Даниила Медведева по четвертьфиналу станет спортсмен из Греции Стефанос Циципас, россиянин вышел в четвертьфинал впервые за свою карьеру.

В настоящее время Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В ходе турниров серии Большого шлема россиянин дважды выходил в финал. Но на французском Открытом чемпионате он ни разу не проходил первый круг.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема, соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 34 миллиона евро.