Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чилийского спортсмена Кристиана Гарина в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос». Турнир в эти дни проходит во французской столице.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1, 7:5 в пользу российского теннисиста, который выступает на турнире под вторым номером. Соперником Даниила Медведева по четвертьфиналу станет спортсмен из Греции Стефанос Циципас, россиянин вышел в четвертьфинал впервые за свою карьеру.

В настоящее время Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В ходе турниров серии Большого шлема россиянин дважды выходил в финал. Но на французском Открытом чемпионате он ни разу не проходил первый круг.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема, соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 34 миллиона евро.