Германия призвала сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Транзит газа через территорию Украины должен быть сохранен даже после запуска трубопровода «Северный поток – 2», поскольку это имеет центральное значение для правительства Германии. Об этом в воскресенье, 6 июня, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Для нас центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус государства- транзитера газа. Подписав договор о транзите, который был заключен при посредничестве Европейского союза и правительства Германии, РФ и Украина наметили путь для этого, подав важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения европейских стран. Мы ожидаем, что этот совместный пакет соглашений будет соблюдаться, - сказал он.

В свою очередь заместитель главы парламентской фракции Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль заявил, что ФРГ настаивает на том, чтобы программа поставок газа на территорию Украины продолжалась без политических условий.

Как писал сайт kp.ru, ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский президент Владимир Путин сказал, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. Глава государства отметил, что «нужна добрая воля» со стороны Киева, если он хочет продолжить транзит после завершения срока действия соответствующего контракта.