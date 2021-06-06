Филипп Киркоров: Харизма Черчесова меня покорила. Сборная в надежных руках

Филипп Киркоров исполнил гимн перед товарищеским матчем Россия - Болгария. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров в интервью "КП Спорт" поделился впечатлениями о знакомстве со сборной России по футболу. Он посетил тренировку команды, а на следующий день исполнил гимн перед товарищеским матчем Россия - Болгария.

- Перед матчем я побывал на тренировке у национальной сборной, познакомился с ребятами. А харизма главного тренера сборной Станислава Саламовича Черчесова меня сразу покорила. Искрометный юмор, гостеприимство, эрудированность… Только в таких уверенных руках должна находится Сборная России, - рассказал Филипп "КП Спорт".

Кроме того артист поделился самым своим большим футбольным впечатлением как болельщика. Оно относится к Чемпионату мира 2018 года, который проходил в России.

- Есть у меня яркий футбольный фрагмент из жизни — «Золотая нога» Акинфеева на чемпионате мира в 2018-м году. Когда проходил матч, я был в Америке, в Вегасе. Обычно то место, где мы смотрели футбол, пустует, а тут собралось очень много народа. В основном это были иностранцы, но я убедился, что в спорте, как и в музыке, нет границ. Тогда все радовались нашей победе. Показывали нам лайки, что мы русские — крутые, - вспомнил король российской эстрады момент матча Россия - Испания.

Сборная России готовится к Евро-2020. Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Первый матч на нем команда Черчесова проведет 12 июня против Бельгии.

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