Блинкен пригрозил ответными мерами в случае «агрессивных» действий России Фото: REUTERS

США примут ответные меры, если Россия «будет действовать агрессивно или безрассудно» по отношению к ним и их союзникам. Об этом в воскресенье, 6 июня, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью информационному порталу Axios.

Отвечая на вопрос о недавних кибератаках на американские компании, в которых США обвинили «российских хакеров», он отметил, что американская сторона предпочла бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

- При этом мы ясно даем понять, что в случае агрессивных и безрассудных действий со стороны России по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы примем ответные меры, - заявил Энтони Блинкен.

Напомним, в начале мая хакеры из группировки DarkSide совершили кибератаку на системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Чуть позже компания JBS, занимающаяся производством мяса и мясных продуктов, была подвергнута кибератаке, «российских хакеров» обвинили в причастности к этому.

Российский президент Владимир Путин назвал эти обвинения нелепыми и смешными и предположил, что данная ситуация могла быть спровоцирована для разжигания конфликта в преддверии его встречи с Джозефом Байденом.