Турция заявила, что закупленные у России С-400 не представляют угрозы для НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти не считают закупленные у России зенитные ракетные системы С-400 угрозой для НАТО. Он подчеркнул, что Анкара планирует подходить к этой теме с реалистических позиций.

"Ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО. Турция намерена подходить к вопросу С-400 с позиций реализма и на основе конструктивного диалога", - написал он в колонке для французской газеты L'Opinion.

Чавушоглу добавил, что Анкара также предоставила партнерам по альянсу доказательства того, что не предпринимала никаких враждебных действий против какого-либо корабля союзников.

Ранее Турция заявила, что считает недопустимыми требования других стран прекратить использование российских С-400. Анкара направляла в Россию специалистов для обучения обращению с ЗРК.