В Израиле разрешат не носить маски во всех помещениях, кроме школ с 15 июня 2021 года

В Израиле с 15 июня разрешат не носить маски во всех помещениях, кроме школ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн анонсировал в воскресенье, 6 июня, отмену в стране предписания об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Правило вступит в силу 15 июня 2021 года.

"После ряда дискуссий мы пришли к выводу, что в случае, если в ближайшие дни ситуация с распространением ковида и соответствующие показатели не ухудшатся, мы с 15 июня отменим предписание о ношении масок в помещениях", - цитирует государственное израильское радио Kan заявление Эдельштейна.

Министр отметил, что при этом послабление не будет распространяться на образовательные учреждения, в частности школы.

Напомним, что с 1 июня израильские власти сняли все карантинные ограничения, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях. Решение об отмене практически всех предписаний было принято из-за низкого и стабильного уровня заболеваемости.

Вакцинация препаратом Pfizer началась в Израиле 20 декабря 2021 года. С 6 июня в стране стали прививать детей от 12 до 15 лет.