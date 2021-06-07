Закон о единой процедуре комплексного экзамена для иностранцев вступает в силу 7 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закон о введении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев вступает в силу в России с 7 июня 2021 года.

Он упрощает для иностранных граждан подтверждение знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена. Документ устанавливает минимальный уровнь знаний по русскому языку, истории и основ законодательства нашей страны в зависимости от цели получения иностранным гражданином разрешения на работу или патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Экзамен должен проводиться организациями из специального перечня, утвержденного Минобрнауки. При этом порядок и критерии включения данных организаций в перечень будут определены правительством России.

При этом отмечено, что ранее порядок сдачи экзамена утверждался на региональном уровне, теперь это будет исполняться на федеральном.

После сдачи, экзаменуемый получает сертификат со сроком действия пять лет.