Чехия не ожидает в ближайшее время нормализации отношений с Россией

Чехия не ожидает в ближайшее время урегулирования отношений с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения Москвы с Прагой находятся в сложной фазе.

"Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, - иллюзорное представление", - сказал он в эфире телеканала CNN Prima News.

По словам министра, Чехии все же необходимо рассматривать перспективы взаимодействия с Россией.

"Я в МИД организую закрытые круглые столы по теме чешско-российских отношений", - отметил Кулганек.

Партийные эксперты во время предстоящих в МИД дискуссий будут искать ответ на вопрос, как в будущем выстраивать отношения с РФ.

Напомним, что отношения России и Чехии обострились на фоне высылки российских дипломатов. Прага обвинила российских работников дипведомства в работе на российские спецслужбы, при этом заявила, что РФ причастна ко взрывам в Врбетице в 2024 году. При этом в России назвали обвинения голословными.