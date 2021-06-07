Антон Силуанов рассказал о запуске системы социального казначейства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о запуске новой системы социального казначейства.

- Социальные расходы — приоритет правительства, причем важнейший. Вопрос в том, как эти деньги используются, насколько своевременно и точно доходят до получателей. Что такое социальное казначейство? По сути, это система, которая позволяет понять, кому именно требуется поддержка, сколько таких граждан, - сказал Силуанов "Известиям".

Министр рассказал, что все граждане страны, нуждающиеся в социальной защите, будут определены в рамках этого казначейства. Он отметил, что помощь государства будет ощутимой сразу: не придется бегать за справками и стоять в очередях в органы социальной защиты. Все услуги можно будет получать дистанционно.

- Сегодня огромные средства зачастую направляются без учета нуждаемости.Это снижает эффективность мер поддержки, - сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что России в этом вопросе нужен точечный подход.