Составлен рейтинг стран по доступности газа для населения в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг стран по доступности газа для населения в Европе показал, что Люксембург, Казахстан и Россия стали лидерами этого списка. В отстающих оказались - Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина.

"В первой половине года произошел беспрецедентный спад в связи с теплой зимой и высокой загруженностью газохранилищ, однако во второй половине ситуация изменилась, цены стали расти. Тем не менее среднегодовая цена была существенно ниже уровня 2019 года", - говорится в исследовании агентства РИА Новости.

На голландской биржевой площадке TTF цена в среднем за 2020 год сократилась по сравнению с 2019-м на 28,9 процента, до 113 долларов за тысячу кубометров. Но при этом эксперты, уточняют, что доступность газа для потребителя определяется и уровнем дохода людей. В исследовании агентства указан объем газа, который могли приобрести на средние доходы жители различных стран.

Первое место по доступности газа в рейтинге занял Люксембург. Житель Великого Герцогства могут приобрести в месяц на среднюю зарплату 9,1 тысячи кубометров газа. Отмечено, что в

Второе месте занял Казахстан (7,5 тысячи кубометров). Отмечено, что в стране не высокие зарпалаты, но и стоимость газа доступна.

Третью строчку заняла Россия. Жителя нашей страны могут приобрести около 6,8 тысячи кубометров газа на среднюю зарплату.

В списке отстающих оказались украинцы, которые на средний заработок могут купить чуть больше тысячи кубометров, что в 9 раз меньше, чем могут себе позволить граждане Люксембурга. Отмечено, что относительно Европы цены в Украине на газ не высокие, но вот зарплаты находятся на низком уровне.