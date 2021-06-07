Иностранным грузовикам запретили покидать Россию со штрафами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранные грузовики и автобусы теперь будут остановлены на пограничных пунктах в случае неуплаты штрафов, полученных на территории России. Такие поправки были внесены в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок» вступили в действие с 7 июня 2021 года. Эти положения должны вступить в силу через 180 дней после публикации.

Ранее существовало правило, согласно которому водители грузовых машин должны оплачивать нарушение, однако эта обязанность была формальной, на деле ничто не препятствовал пересечению границы и никакие меры обеспечения не принимались. Теперь же водителей станут проверять на наличие нарушений. В случае обнаружения нарушений, транспортное средство сможет покинуть территорию нашей страны лишь после того, как его водитель заплатит штраф, гласит текст закона.