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Общество7 июня 2021 3:52

Иностранным грузовикам запретили покидать Россию со штрафами

Водителей будут останавливать на пограничных пунктах
Анастасия РЫШКОВА
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Иностранным грузовикам запретили покидать Россию со штрафами.

Иностранным грузовикам запретили покидать Россию со штрафами.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранные грузовики и автобусы теперь будут остановлены на пограничных пунктах в случае неуплаты штрафов, полученных на территории России. Такие поправки были внесены в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок» вступили в действие с 7 июня 2021 года. Эти положения должны вступить в силу через 180 дней после публикации.

Ранее существовало правило, согласно которому водители грузовых машин должны оплачивать нарушение, однако эта обязанность была формальной, на деле ничто не препятствовал пересечению границы и никакие меры обеспечения не принимались. Теперь же водителей станут проверять на наличие нарушений. В случае обнаружения нарушений, транспортное средство сможет покинуть территорию нашей страны лишь после того, как его водитель заплатит штраф, гласит текст закона.