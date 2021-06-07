Правительство займется развитием туризма в нацпарках, а не в заповедниках

В России в настоящее время работают 64 национальных парка и 111 заповедника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского Международного Экономического Форума заявила, что правительство намеренно развивать туризм в национальных парках, а не в заповедниках, которые будут охраняться по всем правилам.

"Заповедники - это нишевая история, нишевый туризм. Национальные парки - более мягкий режим, можно построить инфраструктуру. С заповедниками дело обстоит серьезнее, и государство не должно там понастроить гостиниц. Они останутся в большей степени защищенными, минимальное воздействие и такой нишевый туризм для тех, кто понимает", - сказала Абрамченко РИА Новости.

В России в настоящее время работают 64 национальных парка и 111 заповедника.

Напомним, что ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пускать много туристов, потому как "они просто там вытопчут все". В ответ глава российского государства дал вице-премьеру совет. Путин предложил Чернышенко относиться к людям "не как к чужим, а как к своим". При этом президент отметил, что в Долине гейзеров может быть организованна правильная работа и тогда "никто ничего не вытопчет".