Правительство не рассматривает запрет памперсов в России

Правительство не рассматривает запрет памперсов в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российское правительство не рассматривает возможность запрета памперсов и других жизненно-необходимых товаров.

"Памперсы и не звучат в эфире. Мы понимаем, что заменить их нечем", - сказала вице-премьер в кулуарах Петербургского Международного Экономического форума агентству РИА Новости.

Ранее вице-премьер сама анонсировала запрет на использование товаров, не подлежащих переработке. Вопрос запрета касается в основном пластиковых трубочек, пакетов, бутылок.

"Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей", - подчеркнула Абрамченко.

Вице премьер отметила, что ясность поэтому вопросу появится после принятия текстов основных законов - до конца 2021 года, сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.