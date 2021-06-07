Последние новости на утро 7 июня 2021: Зеленский "удивился" из-за отказа США от санкций против Nord Stream 2

Важные новости утра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России. Украинский лидер пояснил, что "пули" для такого оружия могут поставлять Соединенные Штаты. Таким образом он напомнил, что Вашингтон не стал продлевать санкционную политику относительно российского газопровода.

В Японии задержан помощник капитана российского судна "Амур". Его подозревают в нарушении правил техники безопасности, повлекших смерть человека в мае после столкновения российского судна с рыболовецкой японской шхуной.

Российское правительство не рассматривает запрет памперсов в стране. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что такие действия были бы настоящим "бредом", потому что заменить их нечем.

Министр Здравоохранения Михаил Мурашко дал россиянам совет о том, как дожить до ста лет. Он отметил, что режим 10-летнего ребенка поможет сохранить молодость организма. Мурашко подчеркнул, что после совершеннолетия многие пускаются во взрослую жизнь и забывают о здоровье.

Журналисты kp.ru выяснили, каких норм будут придерживаются сотрудники ГАИ без формы. Представителям госинспекции по безопасности дорожного движения хотят дать возможность скрытого наблюдения за нарушителями ПДД. Например, «из засады» фиксировать опасное вождение или разговоры по телефону за рулем. О возможности введения скрытого надзора на дорогах говорится в проекте приказа МВД РФ. Так, сотрудники ГАИ будут вправе записать нарушение на камеру и передать его следующему патрулю.

Накануне стало известно о смерти режиссера, художника, сценариста Резо Габриадзе. Он известен своими работами в кинокартинах «Мимино» и «Кин-дза-дза». Одному из крупнейших деятелей современной грузинской культуры было 84 года.